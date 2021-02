Il Cosenza ha annunciato gli ingaggi dell'attaccante nigeriano Jerry Mbakogu (classe 1992 ex Carpi e Padova che ha firmato un contratto fino al termine della stagione con opzione di prolungamento) e del difensore greco Georgios Antzoulas (classe 2000 ex Primavera della Fiorentina), che arriva dall'Asteras Tripolis in prestito con diritto di riscatto.