Potrebbe parlare russo il futuro del Cosenza Calcio. Secondo La Gazzetta dello Sport, si è registrato l'interesse concreto da parte della Devetia Investiment Fund Limited, società che fa capo al magnate russo Usmanov per l'acquisizione delle quote di maggioranza della società.

L'avvocato italiano Ippolito Marchese ha formalizzato (per conto di Oleg Patakarcishvili) nelle scorse ore il tutto, con il sindaco della città Franz Caruso che è già stato messo al corrente della situazione.