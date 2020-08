Porte girevoli nell'attacco della Juve. Via Higuain (scaricato anche da Pirlo durante la prima conferenza stampa del nuovo allenatore) e dentro una nuova punta. Dzeko probabilmente, è lui il primo obiettivo dei bianconeri. Non solo però, perché Paratici sta pensando di riportare in Italia anche Moise Kean, l'attaccante cresciuto nelle giovanili della Juve e ceduto all'Everton un anno fa. Oggi i Toffees valutano 30 milioni il cartellino del classe 2000, per il quale secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe aprirsi una trattativa per uno scambio tra Juve ed Everton.