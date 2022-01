La Costa d'Avorio ha perso il suo portiere titolare, Sylvain Gbohouo, squalificato per doping, 24 ore prima della sua prima partita in Coppa d'Africa contro la Guinea Equatoriale a Douala. Un portavoce della Fifa ha confermato all'Afp che il giocatore è stato "temporaneamente sospeso per doping". Il ct degli ivoriani, il francese Patrice Beaumelle, ha spiegato che Gbohouo, 33 anni, era risultato positivo a novembre dopo la sconfitta (1-0) con il Camerun nelle qualificazioni ai Mondiali e ha accennato a una cura oftalmica adottato da Gbohouo ma senza fare formalmente il collegamento con la positività. Gbohouo ha giocato tutte le partite tranne la finale durante l'edizione 2015 vinta dagli ivoriani.