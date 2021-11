Intervistato da Sky, l'ex difensore del Milan, Alessandro Costacurta, ha espresso la propria opinione all'Inter di Simone Inzaghi.



"L'Inter col Venezia ha fatto 27 tiri in porta, ha controllato. Vincere in trasferta non è mai facile in Italia, ma l'Inter è in un momento molto positivo e si vede da come giocano".