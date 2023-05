L'ex difensore del Milan, Alessandro Costacurta ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Se ci fosse il budget per un solo grande acquisto, lo userei per un attaccante. Io uno come Scamacca lo prenderei, il Milan può essere l'ambiente giusto. Un altro giocatore che mi piace è Sesko, il 2003 del Salisburgo. Un po' incostante, ma giovane e forte".