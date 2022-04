Intervenuto dagli studi di Sky, l'ex difensore, Alessandro Costacurta, ha espresso la propria opinione in merito all'Inter di Simone Inzaghi.



"La vittoria a Torino su un campo così difficile ha veramente sbloccato questa squadra, che aveva bisogno di una partita così. Mi impressiona la qualità delle loro giocate per segnare. Sa segnare in tutti i modi e ha grande facilità nell'arrivare davanti alla portare avversaria".