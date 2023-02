Billy Costacurta a Sky parla del record battuto da Ibrahimović nella gara contro l’Atalanta: Sono devastato, non sono uscito di casa da ieri sera quando ho visto entrare Zlatan. I record sono fatti per essere battuti, un pochino mi spiace. Credo che possa dare ancora qualcosa in campo dopo averlo già dato fuori. A quell'età può dare ancora qualcosa in campo. Il Milan allunga la vita? Vent'anni fa ho pensato di sì, devo ringraziare quelle tecniche innovative che ci aiutarono molto. Ora è stato fatto un upgrade importante e credo che qualcuno prima o poi supererà Ibrahimovic".