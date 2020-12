Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ex compagno di Antonio Conte in Nazionale, parla del tecnico dell’Inter, a Sky Sport, in seguito all’eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League: “Sono molto deluso dal mio amico Conte. Mi dispiace molto che non ci abbia rispettato. E’ una persona unica e generosa, ma stasera non mi è piaciuto. Sono molto deluso da questo atteggiamento”. Costacurta si riferisce al modo in cui si è posto Antonio Conte sia con Anna Billò sia con Fabio Capello, rispondendo in maniera nervosa, stizzita.