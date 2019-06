Niente ritorno al Milan per Alessandro Costacurta. L'ex difensore rossonero ha dichiarato a Radio RAI: "Giampaolo è un profilo d'allenatore interessante. A Milano vogliono vedere questa nuova idea di calcio che stanno esprimendo un po' tutti. E' una scelta giusta, speriamo possa firmare".



"Contatti con Maldini per un incarico? Nessun contatto. C'è un rapporto fraterno tra me e Paolo, ma lui sa che certi incarichi non li prenderei. Se è vero che il Milan riprenderà Boban, mi sembra una scelta molto corretta".



Maldini aveva pensato a lui come club manager, un ruolo di rappresentanza che faccia da tramite fra squadra e società. Ma a queste condizioni Costacurta preferisce portare avanti il proprio lavoro in Figc per l'Europeo Under 21 e in tv su Sky.