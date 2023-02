Alessandro Costacurta ha parole al miele a Sky per Olivier Giroud: : “Fantastico, soprattutto per cosa fa per fare gol. Guardate come tiene lontano l’avversario. Prima che Theo crossi ha già la mano sul petto dell’avversario. Sa già che se la palla arriva lì davanti è sua. È impossibile da spostare, quelle braccia lì pesano 27 kg l’una. Se gli dai un cazzottone poi è rigore. Ai miei tempi lo morsicavi (ride, ndr). Il difensore non può fare nulla, Giroud è stato bravo ad anticiparlo. Veramente bravissimo, per me è un gol meraviglioso”.