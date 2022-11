Ospite degli studi di Sky, Alessandro Costacurta parla del cammino della Juventus in Champions League: ‘Certe sconfitte e orrori non sono giustificabili. E’ stato un girone eliminatorio fallimentare per la Juve anche nelle prestazioni, di squadra e individuabili. C’è la responsabilità di Allegri , ma non solo di lui. I giocatori hanno fatto tanti errori anche in fase difensiva. Maccabi? Credo abbia poca speranze vedendo il Benfica delle ultime partite’.