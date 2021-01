Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, parla di Mattias Svanberg, centrocampista del Bologna che tanto piace al Milan: “È un ragazzo che riesce a vedere in verticale come pochi e trovo che sia una promessa visto che ha appena 22 anni. Sono pochi i giocatori con queste caratteristiche in giro. Inoltre ha carattere, professionalità e attenzione, mi piace molto e non mi sorprende che il Milan abbia messo gli occhi su di lui” le sue parole a Sky Sport.