L’ex velina Costanza Caracciolo, ospite a Verissimo, ha parlato per la prima volta della sua bambina che nascerà a novembre: "Sono emozionata perché è la prima volta che esco ufficialmente allo scoperto. Sono felicissima e spaventata ma non vedo l’ora di affrontare questa nuova avventura. Questa volta ho aspettato un bel po' prima di dire di essere incinta visto quello che mi era successo lo scorso anno. È stato bruttissimo perché lo stesso giorno in cui è uscita la notizia sui giornali ho scoperto di aver perso il bambino. Stavolta, infischiandomene delle critiche, ho voluto proteggere me, la mia bimba e il mio compagno: fino a che non sono stata sicurissima non l’ho detto a nessuno. Anzi, voglio cogliere l’occasione per salutare tutte le donne che mi scrivono e che hanno provato il mio stesso dolore. Voglio mandare un abbraccio gigante a tutte loro e dire che si può andare avanti. Si può superare, non è facile ma si può. Io ora ho la fortuna di portare in grembo un’altra bimba e auguro a tutte le altre donne di avere la mia stessa fortuna. Conosco Vieri da molti anni ma non mi sarei mai aspettata di creare una famiglia insieme a lui. Lo conosco da dieci anni perché avevamo tanti amici in comune. È strano come a volte l’amore della tua vita ce l’hai davanti e te ne rendi conto solo dopo anni. È stata una cosa incredibile ma molto naturale. Lui è molto protettivo, dolce e con lui mi faccio un sacco di risate. Stiamo bene insieme, ci divertiamo tantissimo. Se Bobo me lo chiederà, lo sposerò".