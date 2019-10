Tra i più criticati dalla tifoseria delin questa difficile prima parte di stagione (soprattutto in Champions League) c’è senza dubbio. L’estremo difensore belga è infatti oggetto di critiche alla luce di alcune prestazioni considerate non all’altezza dal pubblico del Bernabéu. Il quotidiano spagnolo AS ha provato a mettere a confronto i numeri del portiere in maglia blanca che pare, ad oggi, in una fase di flessione della carriera: da quando è tornato a Madrid (dopo la prima, esaltante esperienza con l’Atletico). Un dato impietoso se confrontato con le precedenti esperienze di Courtois:di Simeonei gol a partita mentre. Tuttavia la miglior media del classe '92 è con la nazionale: Courtois ha difeso la porta dei Diavoli Rossi in 76 occasioni e ha recuperato il pallone in fondo al sacco solo 50 volte (una media di 0,65 gol a partita). Il popolo madridista è già pronto a scaricarlo a fine stagione (per alcuni dovrebbe già da ora lasciare il posto ad Areola); riuscirà il portierone belga a rialzarsi da questo momento complicato?