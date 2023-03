Un nuovo regno per Thibaut Courtois. Il portiere del Real Madrid si è regalato una nuova dimora nella capitale spagnola. Come riferisce As, il belga ha acquistato per circa 6 milioni di euro una proprietà di lusso da 1.000mq su un terreno da 10.000mq nella zona di Somosaguas: curiosamente, la stessa casa è stata a lungo la residenza del cantante italo-spagnolo Miguel Bosé.