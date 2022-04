Alla vigilia della sfida contro il Real Madrid, il portiere del Chelsea Courtois parla del suo compagno di Nazionale Lukaku: "Romelu è davvero un grande attaccante, quindi è strano non vederlo giocare così tanto ultimamente - le sue parole in conferenza -. È un ragazzo con enormi qualità, che segna regolarmente. So che il Chelsea ha altri attaccanti con qualità enorme, quindi so che non è facile".