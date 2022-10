“Mi piace molto MC Kevin e volevo mettergli dunque il suo nome. Poi ho deciso di inserire anche De Bruyne perché è un giocatore che mi piace molto ed è una fonte di ispirazione per me. Spero che anche il mio Kevin cresca giocando a calcio”.



Lucas Coutinho, da non confondere con il più famoso Philippe, ex Inter, è un calciatore professionista che ha vestito anche la maglia del Nacional de Uberaba nella seconda divisione del Campionato Mineiro. Coutinho ha deciso di combinare le due sue grandi passioni, la musica ed il calcio, e di chiamare suo figlio come due suoi idoli: MC Kevin e Kevin De Bruyne. Il secondogenito è registrato all'anagrafe come Kevin De Bruyne Coutinho Ferreira.