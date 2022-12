L’arrivo di Emery sulla panchina dell’Aston Villa ha segnato il futuro di Coutinho. In Inghilterra sono sicuri che l’ex Liverpool, ritenuto fuori dal progetto dell'allenatore spagnolo, saluterà presto: a guardare la faccenda da vicino è pure il Barcellona, il quale lo aveva ceduto agli inglesi definitivamente lo scorso maggio per 20 milioni di euro. Se i Villans riusciranno a cederlo per una cifra superiore, il 50% della plusvalenza, assicura il Mundo Deportivo, finirà nelle casse dei catalani.