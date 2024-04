Coventry City-Manchester United: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Coventry e Manchester United hanno dato vita a due quarti di finale spettacolari: gli Sky Blues hanno eliminato il Wolverhampton con un’incredibile rimonta al 100esimo, mentre i Red Devils hanno battuto il Liverpool 4-3 all’ultima azione del secondo tempo supplementare. Ora lo United, 12 volte vincitore della competizione e finalista lo scorso anno, sfida la formazione di Championship, campione nel 1987 e allenata dall’ex Mark Robins, in una sfida dal fascino assoluto che solo la FA Cup può regalare.

• Partita: Coventry City-Manchester United• Data: domenica 21 aprile 2024• Orario: 16.30• Canale TV: DAZN• Streaming: DAZNCoventry City-Manchester United, valevole per la seconda semifinale di FA Cup, sarà trasmessa in diretta tv anche da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app DAZN.Collins; Latibeaudiere, Thomas, Kitching, Bidwell; Sheaf, Torp; Van Ewijk, Palmer, Wright; Simms. All. RobinsOnana; Dalot, Kambwala, Maguire, Wan-Bissaka; Casemiro, Mainoo; Garnacho, Bruno Fernandes, Rashford; Hojlund. All. Ten Hag