Di tempo ne è trascorso da quando, a metà del secolo scorso, la FIGC acquistò un terreno a est di Firenze. Su intuizione del Marchese Luigi Ridolfi - già fondatore della Fiorentina e al quale il Centro Tecnico Federale è stato intitolato postumo -, dal nome della zona in cui sorge., delle Nazionali e di ciò che ruota intorno al pallone sotto l'egida del tricolore.- Sono sessanta candeline fatte di storie, racconti, implementazioni e traguardi.. Niente è lasciato al caso e la struttura viene vissuta tutto il giorno, tutti i giorni, slegandosi dalla subordinazione agli impegni delle Nazionali. Che rimangono, naturalmente, il momento clou della vita odierna, specialmente per l'interesse mediatico. Venne edificato in uno dei momenti di maggior difficoltà nell'ottenere risultati, definendosi con il tempo per la propria centralità a più livello nel settore.- A Coverciano non si parla solamente di calcio.: difatti, oltre ai quattro terreni da gioco regolamentari - più uno di dimensioni ridotte e un campo dedicato al calcio a 5 - sorgono all'interno delle mura che guardano Settignano una piscina, campi da tennis, due palestre, da pallavolo e pallacanestro. E ancoraper diventare allenatori, arbitri, nelle quali vengono formati i calciatori e che ospitano coloro che pongono i propri impegni dentro la 'Casa della Nazionale'. Infine, sempre all'interno, il- La figura di Coverciano è stata da sempre. Qui si prepararono le selezioni iridate del 1982 e 2006, tra aneddoti che accompagnano il compleanno di uno dei luoghi più simbolici del calcio., nei corridoi dell'albergo si sono create storie fatte da scherzi - celebri quelli di Pirlo a Gattuso - ed epiche partite a carte.- Coverciano è pieno di stanze, intrighi, corridoi: è l', per certi versi. La parte più suggestiva è sicuramente l'ingresso che porta all'albergo, composto da pareti ritraenti le vittorie attraverso immagini, abbracci e schermi che scorrono i traguardi raggiunti dai singoli e dai collettivi. Il posto in cui la storia non solo viene conservata, ma fatta riassaporare.Prende il nome dal contadino che possedeva il fondo nel lontano passato: in latino, il suo nome Corficius o Cofercianus. Da lì, la nomenclatura attuale. Auguri.