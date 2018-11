L'agente di Gianluigi Buffon, Silvano Martina, è intervenuto a Radio Sportiva: "Sicuramente chiudere con quell'episodio di Madrid sarebbe stato poco piacevole per lui. Il PSG è un club mondiale con grandi campioni, lo hanno accolto con rispetto. I tifosi lo fermano per strada ringraziandolo per essere andato lì, lo hanno accolto da campione e non da ex giocatore andato a svernare. Nazionale? Ha parlato chiaro, credo abbia chiuso. Penso che la scelta sull'Italia sia stata fatta, poi sono decisioni che prenderà Buffon, ha quarant'anni e sa quello che fa. Come portieri in Nazionale siamo messi bene. Credo Donnarumma sia in vantaggio, Meret farà vedere di che pasta è fatto, c'è Perin che purtroppo gioca poco. Sirigu è una certezza. Anche se è difficile che uno come Buffon nasca di nuovo".