Mentre il virus Covid-19 continuava a diffondersi e travolgere il mondo intero, i vaccini sembravano essere l’unica soluzione possibile.Secondo dati provenienti da “Our World Data”, ad oggi sono circa 3 miliardi le persone nel mondo ad aver ricevuto la prima dose del vaccino, di cui poco più di 2 miliardi anche la seconda.Questi dati sono confortanti, considerando che ad una buona parte della popolazione sia già stato somministrato il vaccino, tuttaviaVediamo infatti come, secondo un nuovo studio in California pubblicato nel “New England Journal of Medicine”, mentreMa i motivi delle attuali reinfezioni non sono solo legati alla diminuzione dell’efficacia del vaccino, ma anche alla diffusione di una nuova variante del virus, la variante Delta, e l’abolizione di misure restrittive, che non arginano più il propagarsi del virus.In questo contesto, è però fondamentale sottolineare cheConfortanti sono i dati provenienti da studi effettuati in Qatar, per cui,Traguardo non solo per l’Europa, da cui provengono i dati, ma per il mondo intero se, con i vaccini, il virus Covid-19 non sarà più letale, ma diventerà una comune influenza stagionale.