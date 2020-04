tamponi a domicilio: due di base, secondo protocollo, probabilmente tre per maggiore sicurezza; misurazione della temperatura; test sierologici a domicilio; visite mediche in sede; vie d’accesso e uscita private e blindate; docce in camera; palestra, sala medica e pasti self-service a piccoli gruppi; contatti al minimo con dirigenti e figure estranee; centro sanificato ogni giorno, distanza di due metri; indossare mascherine e guanti.

In attesa del maxi vertice di domani con i ministri della salute e dello sport, ilcontinua a pianificare la ripresa dell’attività al centro sportivo di, come racconta il Corriere dello Sport. Le dieci misure sanitarie da rispettare per il rientro: