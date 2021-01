per evitare la trasmissione del Covid. Lo farà con appositi cartelloni adesivi sulle metropolitane e sui bus che suggeriranno di "non parlare e di non telefonare".Come si legge su Corriere.it, secondo Ingo Wortmann, presidente dell’azienda municipale dei trasporti di Monaco e dell’associazione tedesca che riunisce questo tipo di servizi: "". La Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) anschließen potrebbe anche vietare le telefonate, ma non certamente di parlare, "ma non abbiamo intenzione di farlo", ha dichiarato Wortmann.Poiché i viaggiatori, secondo i nuovi regolamenti dello Stato federale, dovrebbero comunque indossare una mascherina FFP2, solo il parlare ad alta voce dovrebbe costituire un problema.Astenersi dal parlare è una misura efficace per ridurre l’emissione di goccioline che trasportano il coronavirus? Corriere.it lo ha chiesto a Giorgio Buonanno, professore ordinario di Fisica tecnica ambientale all’Università degli Studi di Cassino e alla Queensland University of Technology di Brisbane (Australia).".«A parità di attività fisica, chi parla emette dieci volte più goccioline di chi sta in silenzio. E chi parla ad alta voce moltiplica di dieci la quantità di virus emessa rispetto a chi parla normalmente.. Per limitare il contagio da coronavirus l’azione più importante rimane limitare le emissioni alla sorgente".