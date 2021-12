come conseguenza troppo automatica dell'aumento dei positivi, a Milano si calcola addirittura un abitante su 18.al virus. Econ una, due o tre dosi. Sono i tre punti sotto analisi e modifica.Per misurare cosa significa mettiamola così: alle malattie e ai malati che esistevano prima ed esistono ancora sono stati sottratti il 15 per cento dei posti, delle cure, delle possibilità di guarigione e sopravvivenza.Per i non vaccinati Omicron, come Delta, non ha la stessa mano leggera. E comunque, anche per i vaccinati, quel 10 per cento di malattia severa diventa insostenibile se è il 10 per cento di milioni di contagi in poche settimane."Un mio amico che è un bravissimo e popolare romanziere mi ha detto l'altra sera: non si è mai verificato nella storia umana un evento che, riguardando simultaneamente tutti, sia stato come il Covid capace di farci distinguere in modo indubitabile un cretino da una persona intelligente". (Emanuele Trevi-Corriere della Sera). "Più dell'ottanta per cento dei letti sono occupati da non vaccinati...è accettabile che 9 italiani su 10 debbano pagare per il comportamento di pochi? Se tutti si fossero vaccinati le Terapie Intensive occupate sarebbero meno di un quarto di quelle che sono". (Sergio Abrignani-Immunologo Statale di Milano)."Due opzioni: accettare di vivere in un paese con milioni di persone non vaccinate oppure obbligo di vaccino, ad esempio sopra i 40 anni". (Matteo Bassetti-Malattie Infettive San Martino Genova).Da trentamila circa (quota fissa da molti anni) a quasi 70 mila.di lavoratori stranieri e cioèdei settori agricoltura, turismo, trasporti, costruzioni.Dal primo di gennaio pagamenti in contanto leciti solo fino a mille euro. Non è che non si possano avere più di mille euro in contanti (in banca ne ritiri quanti vuoi, ad averceli), è che pagare cash deve (dovrebbe?) fermarsi a mille euro. Perché? Per asciugare un po' i pagamenti in nero, per tracciare un po' di pagamenti in più e quindi rendere un po' meno facile l'evasione fiscale e contributiva quotidiana.