Non sarà più obbligatorio avere almeno il Green pass base per entrare negli uffici pubblici, nei negozi, nelle banche, alle poste o dal tabaccaio, nei ristoranti all'aperto e sui mezzi di trasporto pubblico locale. Sempre da aprile decade l'obbligo di super green pass sui luoghi di lavoro per gli over 50. La capienza degli stadi tornerà al 100% dal primo aprile e per accedervi sarà richiesto il green pass base. L'obbligo vaccinale resta in vigore fino a fine anno per il personale sanitario e Rsa. Decade la quarantena da contatto (l'obbligo di isolamento resta solo per i contagiati), pertanto a scuola la Dad resterebbe solo per coloro che hanno contratto l'infezione. A maggio finisce l'obbligo del Green pass e mascherine al chiuso.ha dichiarato in conferenza stampa: "L'obiettivo del governo era il ritorno alla normalità e il recupero della socialità, i provvedimenti approvati oggi eliminano quasi tutte le restrizioni che hanno limitato i nostri comportamenti. Anche riaprire l'economia e limitare la didattica a distanza, questo ormai è uno stato a cui siamo arrivati. A fine marzo terminerà lo stato di emergenza, per quella data scioglieremo il Cts, il cui lavoro non è finito e continuerà con l'Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità. Voglio ringraziare tutti gli italiani per l'altruismo e la pazienza dimostrata in questi anni, noi siamo spesso percepiti con scarso senso civico e invece siamo stati bravissimi in questa pandemia. Grazie a vaccini sono stati evitati quasi 80mila morti in più in Italia nel solo 2021. Poi c'è un graduale superamento di strumenti come il certificato verde, superiamo definitivamente il sistema a colori per le Regioni".