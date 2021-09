Le misure valide solo in zona bianca, obbligatorio il Green Pass. Gli esperti: "Valuteremo l'andamento entro un mese". In base all’attuale evoluzione positiva del quadro epidemiologico e dell’andamento della campagna vaccinale (quasi l'80% dei cittadini è stato già immunizzato), gli esperti hanno deciso di allentare le attuali misure che ridducevano il pubblico degli spettacoli al 50% e quello degli eventi sportivi al chiuso addirittura al 25% della capienza massima degli impianti.Il Cts inoltre raccomanda che "la capienza negli impianti debba essere rispettata utilizzando tutti i settori e non solo una parte al fine di evitare il verificarsi di assembramenti in alcune zone, siano rispettate le indicazioni all’uso delle mascherine chirurgiche durante tutte le fasi degli eventi, ci sia la vigilanza sul rispetto delle indicazioni".Un'indicazione che potrà essere rivista nell’arco del prossimo mese. Gli esperti raccomandano, anche qui, "che siano rispettate le indicazioni all’uso delle mascherine chirurgiche durante tutte le fasi degli eventi; sia posta massima attenzione alla qualità degli impianti di aereazione; ci sia la vigilanza sul rispetto delle indicazioni". Rispetto agli accessi ai musei, non vengono poste limitazioni ma si raccomanda di "garantire l’organizzazione dei flussi per favorire il distanziamento interpersonale in ogni fase con l’eccezione dei nuclei conviventi".