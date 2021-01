: San Paolo, Manaus...Rio cancella Carnevalequello di Compiegne vicino Parigi ha contato 240 contagi nelle sue corsieGoverno inglese annuncia cheVariante brasiliana e sudafricana sono studiate con affanno e inquietudine.Da noi non va niente bene (nemmeno la raccolta e validazione dei dati della pandemia) ma va meno peggio che altrove.Ne mancano ora e non saranno abbondanti per tutto l'anno.Si slitterà di tre, quattro, cinque mesi. Il che vuol direUn fil di fumo da bruciato si alza dalla crisi italiana, politica e non solo. Mercati finanziari e Borse lo annusano. Temono Italia si impegni e si attorcigli in una campagna elettorale, temono la debolezza dei governi che Conte può mettere insieme. Soprattutto temono noi.Effetto collaterale (ma non per questo meno significativo) è lo sfarinarsi (ulteriore) della credibilità e autorevolezza del principio di autorità pubblica., chissà e comunque sono contestati e comunque forzati, aggirati, ignorati, dribblati. Anche perché troppi, mutanti, contraddittori, forti in teoria, deboli nella pratica. Anche così si sfarina uno Stato.A Bali invece..., sì punito, con flessioni da fare in strada e sotto il sole mentre poliziotto controlla sia eseguita la pena. Bali: troppo, decisamente troppo. Però più umanamente e civilmente qui da noi buttarlo un attimo fuori dal negozio quello che entra "un attimino" senza mascherina, perchè no?. Dopo Pfizer ora anche Astra Zeneca fa sapere che produzione e forniture avranno inciampi e singhiozzi. Che nell'impresa logistica più grande mai tentata dall'umanità in campo sanitario e non solo non tutto filasse liscio era purtroppo prevedibile."Da tre anni Presidente del Consiglio un signor nessuno mai presentatosi in alcuna competizione elettorale, privo di qualunque immagine pubblica precedente, estraneo a qualunque affiliazione che potesse farne indovinare idee e valori....E, come esperienza ha dimostrato, proprio perciò disposto ad essere qualsiasi cosa, ad abbracciare qualunque punto di vista, a promuovere leggi le une contrarie alle altre...Parlamento: semianalfabetismo di tanti suoi membri, la loro miseria culturale, la penosa vanità, l'infantilismo argomentativo dei loro interventi...". Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera domanda: non basta tutto questo? No, la risposta è no, non basta per muovere altro che prediche accorate da editoriali dotti o livida, generica e generale guerra alla politica via social. Non basta perché siamo così.i. E il Parlamento, come i governi, questo Parlamento di "penosa vanità, miseria culturale, infantilismo argomentativo" è fatto a immagine e somiglianza della cosiddetta gente.