Milano ovunque: commercianti che se ne fregano e bar e ristoranti con gente dentro dopo le 18 e prima code di ore sui marciapiedi per entrare a mangiare, neanche fosse distribuzione di cibo in carestia. Milano parchi e giardini: ovunque mamme e papà a far mucchi di bambini in gioco corale. Per strada e nelle piazze giovani mascherina anche no e comunque sotto il mento.E così a Roma, Napoli, Torino...Il clou a Brescia: privé segreto, 30 euro per entrare e pagarsi l'appagamento del bisogno di balli e drink senza mascherina e ravvicinati.Nonostante due millenni di tradizione giudaico-cristiana, mezzo millennio di umanesimo, due secoli e passa di illuminismoE la consapevolezza che gli altri sei tu non permea, anzi raramente sfiora la consapevolezza di sè della cosiddetta gente. Niente da farci, niente da fare:e. Magari identificare qualcuno a campione e metterlo in coda alla fila per il vaccino...Due Pronunce della Corte Costituzionale. La prima del 14 gennaio: "pandemia profilassi internazionale di competenza esclusiva dello Stato". La seconda del 24 febbraio: "Regione nell'ambito della sua autonomia, anche speciale, non può invadere con una sua disciplina materia pandemia diffusa a livello globale". Dunque, contrariamente a quanto in concreto in Italia si fa e si lascia fare da un anno, le Regioni non hanno (non avrebbero) potere decisionale in materia di contrasto alla pandemia. Non è un'opinione o una posizione politica, è la Corte Costituzionale con le sue due pronunce. Rispetto alle quali stampa distratta o disinteressata (a fatica troverete un titolo). Regioni che nemmeno se ne sono accorte o, se del caso, fanno orecchie da mercante e...gli rimbalza. Opinione pubblica, insomma la gente, inconsapevole e maldisposta alla fatica della consapevolezza. Corte Costituzionale si pronunci pure, la costituzione materiale vigente in Italia è che ognuno fa come gli pare.Sotto i cinquemila, prima del 2015...Ma davvero?Gira voce, pare, non è sicuro...A ben guardare, meno generosità di quel che sembra: dopo 5 anni gran parte del non riscosso non è più esigibile. Meglio la seconda parte dell'anticipazione sulle intenzioni del governo: le cartelle dal 2015 in poi si pagano a rate e senza interessi e sanzioni, insomma tutte come si dice rottamate.Papa Francesco ha detto una cosa in fondo neanche tanto fine del mondo, ha detto che clima surriscaldato può sciogliere ghiaccio del pianeta e procurare così catastrofico innalzamento dei mari. L'umanità tutta è già avvertita da tempo della possibilità, ma non sembra in grado di darsene cura e pena davvero. Un richiamo papale ci sta, ma Francesco ha usato la formula, l'espressione, l'immagine del Diluvio Universale collocandola a mezza via tra la previsione scientifica, la metafora e la profezia. Troppa grazia Francesco, no il diluvio universale domani anche quello no: già non riusciamo davvero a capire, a immaginare quel che stiamo vivendo qui e ora.