Dopo due anni di pandemia, le restrizioni persistono e continuano a causare fermi forzati e esponenziali difficoltà. Anche per la, il più grande stabillimento per l’assemblaggio di Iphone, le cose non si mettono bene.il polo tecnologico in cui hanno sede altre importanti aziende cinesi come Huawei, Oppo, TCL e Tencent, che potrebbero risentire anche esse gli effetti negativi dello stop. Nel giro di pochi giorni, Foxconn ha trovato il modo di riattivare almeno in parte le attività produttive negli impianti di Shenzen, applicando. Misura drastica, ma necessaria al fine di non paralizzare in toto la produzione.A fine Marzo, la situazione migliora e, come riporta Reuters,Reuters osserva che ai dipendenti presso lo stabilimento di Futian, nel cuore di Shenzhen,Ma gli ultimi aggiornamenti arrivano da, nella provincia di Henan, la sede dove avviene la maggior parte di fornitura e assemblaggio degli smartphone, per quanto delegato a Foxconn. Se fino a pochi giorni fa quest’area non era interessata a blocchi operativi,. Il personale dell’impianto della Foxconn è stato infatti sottoposto nei giorni scorsi a test molecolari, come confermato dal South Cina Morning Post. Al momento non si hanno ancora notizie né dall’azienda né da Apple, ma sembra che queste ultime misure possano compromettere la filiera del colosso tecnologico, già colpito dal fermo forzato di fornitori dislocati nell'est del Paese come Pegatron Corp e Quanta Computer.