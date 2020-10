La Lombardia chiede misure più restrittive per l'emergenza Covid-19: un coprifuoco dalle 23 alle 5, a partire da giovedì 22 ottobre. Stop a tutte le attività e agli spostamenti, ad esclusione di casi 'eccezionali', è quanto prevede la proposta arrivata, all'unanimità, dai sindaci di tutti i Comuni capoluogo della Regione, dal presidente dell'Anci Mauro Guerra, dai capigruppo di maggioranza e opposizione e dal governatore Attilio Fontana. Come nei mesi del lockdown, riferisce Il Corriere della Sera, sarebbe consentito il movimento solo per motivi di salute, lavoro e comprovata necessità, la richiesta arriva dopo aver "preso atto di quanto rappresentato dal Comitato Tecnico Scientifico lombardo".