Il decreto che sarà approvato oggi dal consiglio dei ministri presieduto da Mario Draghi sostituisce il Dpcm precedente: il nuovo decreto sarà in vigore dal 15 marzo al 6 aprile. E come anticipa Corriere.it introdurrà misure più restrittive: sia riguardo al colore delle regioni, con numerosi passaggi alla zona rossa e a quella arancione, sia riguardo alle chiusure previste durante le vacanze di Pasqua. E’ questa l’indicazione che filtra dalla riunione in corso in queste ore tra governatori e governo per illustrare le misure che saranno inserite nel decreto.



PASQUA: TUTTO CHIUSO

L’intenzione del governo sarebbe quella di blindare le vacanze di Pasqua: tutto il Paese dovrebbe passare in zona rossa il 3, 4 e 5 aprile.



DA GIALLO AD ARANCIONE

Il ministro della Salute Speranza avrebbe inoltre dichiarato che le regioni gialle (Sicilia, Calabria, Lazio, Valle d’Aosta) dovrebbero passare alla fascia di rischio arancione. La Sardegna, invece, dovrebbe restare bianca.