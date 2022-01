Tampone sospetto per Jurgen Klopp che salterà il match di Premier League in programma domani con il Chelsea. Il tecnico del Liverpool non sarà infatti in panchina e si trova ora in isolamento: l'allenatore tedesco, dopo un test dubbio, presenta lievi sintomi, fa sapere il club in un nota.



A guidare i Reds domani a Stamford Bridge ci sarà il vice Pepijn Lijnders, riferisce l'Ansa. I tamponi su tutta la prima squadra non avevano però rilevato nuove positività oltre ai tre confermati dallo stesso Klopp venerdì scorso. Ma su tre membri dello staff i test hanno dato sospette positività.