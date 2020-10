La UEFA cancella gli Europei Under-19 in programma in Irlanda del Nord e 'manda' l'Italia direttamente al Mondiale Under-20 del 2021. L'emergenza Covid-19 ridisegna il calendario degli impegni nazionali giovanili, la federazione europea comunica le decisioni in una nota ufficiale:



"Il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso di cancellare il resto degli Europei Under-19 2019/20 - del quale la fase finale dell'Europeo si sarebbe dovuta tenere in Irlanda del Nord - per la corrente situazione epidemiologica in Europa e le risultanti difficoltà nel viaggiare.



Poiché l'edizione 2019/20 degli Europei Under-19 valeva come qualifica per il Mondiale Under-20 FIFA - programmato in Indonesia dal 20 maggio al 12 giugno - è stato deciso che i cinque slot riservati per squadre europee nella competizioni saranno date alle Nazionali che occupano le prime cinque posizioni nel ranking UEFA per coefficienti per la stagione 2019/20. Di conseguenza, Inghilterra, Francia, Italia, Olanda e Portogallo saranno le rappresentanti europee nominate per il Mondiale Under-20 FIFA".