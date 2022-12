– i cosiddetti test rapidi –.. La nuova ondata in Covid nel paese asiatico sta notevolmente preoccupando, tanto che, già dal 26 dicembre, i tamponi erano stati previsti per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina ed atterrati a Milano Malpensa. Anche per Roma Fiumicino, stamane, è stata prevista una misura simile. Le parole dell’assessore alla Salute della regione Lazio, Alessio D’Amato, ne danno conferma: ", sotto la supervisione dell'Istituto Spallanzani e con il supporto delle USCAR regionali. Non dobbiamo abbassare la guardia, le ultime notizie sul Covid ci spingono a tenere alta l'attenzione".. La misura si rende indispensabile per garantire la sorveglianza e l’individuazione di eventuali varianti del virus al fine di tutelare la popolazione italiana. Riferirò più dettagliatamente nel corso del Consiglio dei Ministri convocato oggi”.- A Malpensa, il 26 dicembre, sono stati testati i passeggeri di due voli. "Sul primo volo - ha spiegato l'assessore di Regione Lombardia al Welfare Guido Bertolaso - su 92 passeggeri sono 35 (38%) i positivi. Nel secondo, su 120 passeggeri 62 (il 52%) sono positivi.".. La sorveglianza e la prevenzione sono infatti fondamentali per individuare con tempestività eventuali nuove varianti che possano destare preoccupazione sul territorio italiano.