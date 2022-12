Camila Giorgi è indagata per falso ideologico. E' quanto emerge dall'indagine della squadra mobile di Vicenza, un'indagine partita circa un anno fa dopo la segnalazione dell'Ulss 8, insospettita dall'eccessivo numero di vaccini anti-Covid richiesti dallo studio della dottoressa Grillone Tecioiu. Presunte false vaccinazioni, riporta Brescia Oggi, erano state fatte anche nello studio del dottor Goepel, a Fara, arrestato e poi rilasciato a settembre poiché, secondo i giudici, non esisteva il pericolo di reiterazione del reato. Anche Grillone Tecioiu era stata scarcerata e reintegrata.



L'INDAGINE - Altre 12 persone erano state indagate a febbraio, il lavoro degli inquirenti si è concentrato invece sulle liste degli assistiti che avrebbero frequentato lo studio medico e tra questi anche Camila Giorgi e la cantante Madame. L'artista, vicentina, sarebbe stata un'assistita della dottoressa Grillone Tecioiu da tempo, mentre la tennista, di base a Macerata, non avrebbe legami con la zona.



RISCHI - Per Camila ci sono rischi anche a livello sportivo e alcune carte dell'inchiesta, si legge su Gazzetta.it, sarebbero già state trasmesse alla Fitp. Tutto ancora da dimostrare, il sospetto è che la tennista possa essere ricorsa alla dottoressa vicentina per poter disputare alcuni tornei, come Australian Open e US Open, che richiedevano la vaccinazione anti-Covid obbligatoria: una condizione questa che aveva portato ad esempio Novak Djokovic ad essere respinto ed espulso dall'Australia poiché non vaccinato.