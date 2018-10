Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, si è così espresso su Cristiano Ronaldo: “Il vero colpo di mercato lo ha fatto il Napoli con Ancelotti, non la Juventus con Cristiano. Il portoghese è come le uova, ha una data di scadenza, ormai ha 33 anni. Il mister ha tre anni di contratto e lavorano per firmarne altri tre: può aprire un ciclo vincente, Ronaldo no”.