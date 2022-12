La storia è chiara, i numeri anche: Cristiano è uno dei giocatori più forti e incisivi di sempre. Oggi, però, per lui non parlano i gol ma le polemiche, a partire dal terremoto che si è scatenato in casa Manchester United che ha portato alla rescissione del suo contratto, fino alla maglia che gli è più cara, quella del suo Portogallo. Solo ventuno minuti negli ottavi di finale ai Mondiali contro la Svizzera, qualcosa di totalmente inatteso. E. Una suggestione che ha diviso tanti tifosi azzurri, da un lato chi era legato all'appeal del nome del grande campione e dall'altro chi vedeva nei 37 anni (38 il prossimo 5 febbraio) un futuro inesistente.- L'assenza dello United dalla Champions ha fatto tanto la differenza, così Jorge Mendes, procuratore di CR7, ha offerto il suo assistito un po' in giro per l'Europa. Tra le tante squadre, appunto, al Napoli. Con De Laurentiis,Il costo Il costo dell'operazione, però, è stato uno degli ostacoli:Altro problema rappresentato dall'ingaggio, dato che dei 24 milioni del portoghese i Red Devils ne avrebbero dovuti pagare 19-20. Un affare chiaramente mai decollato, nonostante da Manchester siano innamorati da un po' di tempo di Osimhen. Lo stesso fenomeno portoghese ha confermato nell'ultimo periodo i contatti con il Napoli. Nulla da fare, dunque, e il resto è stato storia.- Col senno di poi è facile parlare, maLa parabola di Cristiano è stata discendente, ha rappresentato un problema dentro e fuori dal campo. A differenza di Osimhen che, nonostante l'infortunio, si è dimostrato devastante. Se il Napoli è primo a +8 sul Milan lo deve anche a lui. Specialmente da quanto è tornato proprio dallo stop forzato, scalando anche la classifica dei marcatori e arrivando al primo posto con 9 reti messe a segno.chissà se proprio con la maglia dei Red Devils. C'è però tutto il tempo per fare questo nuovo passo nella sua carriera. Oggi la sua testa è tutta alla lunga stagione che lo attende ai piedi del Vesuvio.