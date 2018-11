Il giocatore del Cagliari Alessio Cragno ha rilasciato un'intervista a Il Corriere dello Sport, in cui ha parlato dei provini con la Fiorentina durante l'adolescenza: "Non ero abbastanza. Futuro in viola? Chi lo sa, da ragazzino andavo in curva Fiesole. È la squadra della mia città, amici e famiglia tifano viola. A Cagliari adesso ho tutto quello che mi serve".