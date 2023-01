Cremona, città natale del compianto Gianluca Vialli, ha dedicato l'intera giornata alla sua memoria: alle 12 minuto di silenzio con il sindaco Galimberti e il presidente del consiglio comunale Carletti ad esporre una maglia storica della Cremonese, poi tanti amici ed ex compagni presenti alla Chiesa del Cristo Re per la messa in suo suffragio



IL MINUTO DI SILENZIO E LA MESSA - Alle 12 i dipendenti e gli amministratori comunali hanno osservato un minuto di commiato nel Cortile Federico II di Palazzo Comunale mentre risuonavano i rintocchi della campana della Torre Civica: presenti il sindaco Gianluca Galimberti e il presidente del Consiglio comunale Paolo Carletti a reggere una maglia storica della Cremonese, mentre alle 18.30 si è gremita la chiesa del Cristo Re a Cremona per l'omaggio al campione, nella parrocchia del quartiere dove è cresciuto.



DA BETTEGA A FERRARA - Molti i concittadini presenti sul sagrato, attesi i famigliari e il possibile arrivo del ct della Nazionale Roberto Mancini. Presenti anche Roberto Bettega, ex attaccante della Juventus e della Nazionale e dirigente bianconero, oltre agli ex calciatori della Juventus Ferrara, Pessotto, Tacchinardi e Peruzzi.