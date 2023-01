La recente prematura scomparsa di Gianluca Vialli ha suscitato enorme commozione in tutto il mondo del calcio e non solo.



Da giorni, oltre a tanti ricordi riemersi nei suoi confronti, si susseguono anche le voci relative ad iniziative finalizzate a tramandarne il ricordo ai posteri. Tra questi spicca quella sottoscritta da moltissimi tifosi della Sampdoria di intitolare la Gradinata Sud del Luigi Ferraris, il cuore pulsante del popolo blucerchiato, proprio alla memoria dell'indimenticabile centravanti dello Scudetto.



Un'iniziativa presto raccolta dalla politica locale e in qualche modo anche allargata ad un altro sfortunato protagonista del calcio cittadino: l'ex capitano del Genoa Gianluca Signorini.



Nella giornata di ieri Andrea Censi, consigliere del Municipio della Bassa Val Bisagno, zona in cui sorge lo stadio genovese, ha presentato una mozione in cui si chiede esplicitamente di intitolare i due settori più calorosi del Ferraris ai due Gianluca: "La mia idea - ha spiegato Censi - è che Nord e Sud si guardino rivali nel nome delle due bandiere, simbolo di derby e lotta, di momenti magici e sfottò, ma rispettosi e mai sopra le righe. Le due gradinate, con i loro nomi, ricorderanno il bello di questo sport, della competizione pulita, della vera fede e dei tempi in cui chi baciava lo scudetto sulla maglia, lo faceva per vero amore, proprio come Vialli e Signorini".