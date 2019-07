Seconda uscita stagionale per la Cremonese, che batte 5-0 il Mezzocorona. Nel primo tempo in gol Boulta, Arini e Palombi, mentre nella ripresa ecco la doppietta di Castagnetti. Il prossimo impegno grigiorosso è previsto per mercoledì 24 luglio alle 17:30 contro il Napoli.