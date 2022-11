Il tecnico della Cremonese Massimiliano Alvini ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Milan:



"Abbiamo sporcato loro la partita, siamo stati bravi. Per noi è un punto importante, da valorizzare nelle prossime settimane e soprattutto nella prossima partita. Abbiamo lasciato per strada punti pesanti, già dalla prima a Firenze. Abbiamo avuto la possibilità di fare tanti punti in più con più determinazione, con una fase difensiva più sull'uomo. E' un campionato da studiare, da impreziosire adesso con una vittoria. Quando fai una partita come quella di stasera la fiducia aumenta. E' stato bravissimo Carnesecchi. Maldini? Lo vedo, gli do la mano. Null'altro, quando hai davanti qualcuno che ha scritto la storia".