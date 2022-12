Massimiliano Alvini è stato premiato in serata dall'Associazione Italiana Allenatori di Calcio Brescia con un premio alla carriera. A margine dell'evento il tecnico della Cremonese ha parlato ai microfoni della Provincia Cremona, facendo riferimento al futuro della sua squadra. "Ricevere questo premio è veramente gratificante. Molti amici e colleghi stasera, nonché personaggi con cui sono cresciuto, come Ottavio Bianchi e Vincenzo Guerini. Una gran bella serata".



Facendo poi riferimento all'obiettivo salvezza della Cremonese ha aggiunto: "La Cremonese è una grande società. Forse in Serie A se ne parla poco perché si tende ad avere più attenzione ai big di Milano e Torino, ma la società di Cremona è grande e per me è molto gratificante allenare la squadra. Quello che ho detto al Cavaliere Arvedi, a Giacchetta e a Braida è che c'è ancora la possibilità di farcela e bisogna crederci. Faremo di tutto per centrare l'obiettivo che ci siamo posti"



In conclusione, il tecnico dei grigiorossi ha precisato: "Il gruppo è sempre stato unito. Anche quando i risultati non ci sono stati, non ci siamo mai distaccati. Per quanto riguarda la squadra ho una rosa di 30 giocatori, benché sia più chiaro averne 23-24. Abbiamo avuto qualche assenza che ci ha costretti a fare delle rotazioni, ma la nostra idea è chiara. Il fatto di non aver ancora vinto pesa anche a me, ma io sono convinto che abbiamo ancora da dire la nostra".