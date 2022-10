Massimiliano Alvini, tecnico della Cremonese, ha commentato in conferenza stampa il successo ottenuto nella gara di Coppa Italia contro il Modena: "Quando provi a dare fiducia a tutti com’è giusto che sia e come ho fatto, a volte quando vinci 2-0 e hai la partita in mano commetti due ingenuità, te la complichi. Siamo agli ottavi e giocheremo con il Napoli, e questo è positivo. La partita ce la siamo complicata, ma per quello che abbiamo costruito penso che il passaggio del turno sia meritato. Credetemi, a me è piaciuta come l’abbiamo gestita. Nell’ultimo cambio ho preferito un centrocampista e l’abbiamo vinta senza fretta e trovando il varco giusto, mettendo un terzino come Sernicola per aprirli. Prendiamo la vittoria, perché la squadra ha sofferto fino ad oggi la mancanza di un risultato così positivo. Lo dimostra il fatto che sul 2-0 abbiamo commesso due errori che non rifaremo mai più. Questo dimostra che i ragazzi sentivano questa gara. Io volevo passare il turno, in qualsiasi modo e l’obiettivo è stato raggiunto: questo è positivo. Domenica abbiamo giocato una partita importante contro una squadra forte. In un campo difficile. Oggi ci siamo qualificati e passare non è mai scontato. Pur nelle difficoltà e negli errori ho voluto dare grande merito ai ragazzi , perché a gennaio questa squadra si presenta a Napoli a giocare gli ottavi di Coppa Italia, ed è un traguardo. Consapevoli che lunedì servirà un passo in avanti per migliorare, Ho grande rispetto del Modena, per com’è stata costruita la squadra e per com’è allenata da Tesser. Anche loro hanno schierato giocatori che finora avevano giocato di meno. Non era scontato il passaggio del turno, quindi merito anche alla Cremonese. Buonaiuto? C’è stato qualche problema per lui, per Escalante, per Tsadjout. Abbiamo speso tanto, domani rivaluteremo tutti per bene e faremo il punto. Prendiamo il passaggio del turno, che è positivo. In un momento difficile potevi mettere Dessers, intasare l’area, invece mi è piaciuto come la squadra l’ha gestita aprendo la difesa avversaria, e i due gol di Sernicola non sono un caso. È un passaggio del turno fondamentale per la gara di lunedì”.