Massimiliano Alvini, tecnico della Cremonese, ha commentato ai microfoni di Dazn lo 0-0 contro l'Udinese: "Io vedo una squadra che cresce, nello spirito di gruppo, per me questa è una gara molto significativa. Altre cose non mi interessano, mi interessa solo il campo e ho pensato soltanto a dare il meglio per i miei calciatori, per la mia squadra. Non è questo che mi preoccupa, il ruolo dell'allenatore è questo: io ho quasi 800 panchine, non mi preoccupa. Penso a cosa può fare la squadra".