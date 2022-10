Il direttore sportivo della Cremonese, Giacchetta, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Udinese: "Il risultato di oggi è decisivo per la partita di oggi, il cammino è ancora lungo, molte partite davanti. Cerchiamo conferme, morale e autostima. Affrontiamo una squadra tra le big o subito dopo le big, che è la migliore che c'è. La partita di oggi è difficilissima. Il lavoro di Alvini non si valuta dopo oggi ma in tutto quello che ha fatto fin qui".