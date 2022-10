Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, ha parlato dopo il ko contro il Napoli ai microfoni di Dazn: "Per me, considerando la partita, la Cremonese ha avuto dignità e coraggio. Il match è stato in bilico fino al 92' ma ha detto tutt'altro e per questo va analizzata bene, considerando il valore del Napoli e come l'abbiamo interpretata. Abbiamo fatto una buona partita contro i primi, l'abbiamo ripresa e potevamo andare in vantaggio. Sono stati facilitati da un mezzo rigore e da una nostra ingenuità, ma il risultato ci penalizza eccessivamente. Prestazione importante, nel gol del 2-1 abbiamo letto male il bel cross di Mario Rui. Dobbiamo analizzare la sfida dal punto di vista del gioco e delle idee, siamo stati tropo penalizzati. La squadra è sul pezzo al 100 per cento, abbiamo pareggiato a Bergamo e tenuto il passo del Napoli. Se può cambiare qualcosa nel mio futuro? Non è mai cambiato niente in 22 anni, alzeremo la testa e lotteremo per la salvezza"