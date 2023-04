Cremonese-Atalanta 1-3 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 44’ p.t. De Roon (A), 11’ s.t. rig. Ciofani ©, 28’ s.t. Boga (A), 45+3' s.t. Lookman (A)



Assist: 28’ s.t. Hojlund (A), 45+3' s.t. Ederson (A)



Cremonese (3-4-2-1): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili (22. s.t. Vasquez); Pickel, Meité (35’ s.t. Ghiglione sv), Castagnetti (35’ s.t. Buonaiuto), Valeri; Tsadjout, Benassi (29’ s.t. Dessers); Ciofani (22’ s.t. Galdames). All. Ballardini.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi (34’ s.t. Demiral), Scalvini, Palomino; Zappacosta (21’ s.t. Maehle), De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic (1’ s.t. Boga); Muriel (1’ s.t. Lookman), Zapata (14’ s.t. Hojlund) All. Gasperini.



Arbitro: Marinelli di Tivoli



Ammoniti: 21’ p.t. Lochoshvili (C), 39’ p.t. Pasalic (A), 11’. s.t. Toloi (A), 16’ s.t. Ciofani (C), 36’ s.t. Bianchetti (C)



Espulsi: -